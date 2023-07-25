Последней просьбой убийцы перед казнью стал ужин из 11 дорогих блюд: что он попросил

Его просьбу удовлетворили.
Узник камеры смертников сделал экстравагантную просьбу из 11 блюд для своего последнего приема пищи.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Рей Джефферсон Кромарти был приговорен к смертной казни за убийство работника круглосуточного магазина Ричарда Слиша в Томасвилле, штат Джорджия, в 1994 году. Он дважды выстрелил ему в голову.
Во время суда Кромарти отрицал, что застрелил продавца, однако был признан виновным и приговорен к смертной казни.
Несмотря на это, Рэй продолжал заявлять о своей невиновности и даже пытался предпринять последнюю попытку прекратить наказание, но безуспешно: Верховный суд США отклонил запрос его адвоката на анализ ДНК.
Проведя более 20 лет в камере смертников, он в конце концов был убит смертельной инъекцией в ноябре в 2019 году в возрасте 52 лет.
Он отказался сказать какие-нибудь последние слова, но попросил набор 11 дорогих блюд как часть своего последнего приема пищи.
По данным Департамента исправительных учреждений Джорджии, это были: стейк, лобстер, макароны с сыром, стейк в кубиках, рис с соусом, сэндвич со стейком и сыром, двойной чизбургер, картофель фри, соус ранч, клубничный молочный коктейль и пирог с белой глазурью.
В то время как многие штаты США установили лимит расходов на последний прием пищи заключенным, Джорджия в прошлом удовлетворяла такие экстравагантные запросы.
Напомним, в Британии осудили мужчину, укравшего 200 тысяч шоколадных яиц. Обвиняемый признал свою вину в краже, нанесенном ущербе и вождении без страховки.
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