Последние британские войска покинули захваченный Афганистан, США перешли к финальной фазе

Войска прибыли в страну 20 лет назад.

Последние британские войска покинули Афганистан после захвата страны боевиками "Талибан".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Последний рейс с британскими военнослужащими вылетел из Кабула", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, опубликовано фото. На них видно, как последние войска покинули страну. К слову, британские силы впервые прибыли в Афганистан 20 лет назад. Произошло это в пределах коалиции, которой была поставлена задача найти лидеров "Аль-Каида" после смертельных атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 28, 2021

В Миноборы также сообщили, что с 13 августа эвакуировали из Афганистана 11474 человека. Премьер страны Борис Джонсон поздравил военнослужащих. По его словам, сейчас "момент, чтобы подумать обо всем, чем мы пожертвовали, и все, чего мы достигли за последние два десятилетия".

Следует заметить, что американские войска перешли к финальной фазы эвакуации из Афганистана. На вылет в аэропорту Кабула ждут более тысячи человек, пишет Reuters. Впрочем, конечный срок окончания операции точно не известно.

К слову, представитель радикального движения "Талибан" заявил, что они готовы взять на себя ответственность за аэропорт после того, как США закончит эвакуацию. "Мы ждем финального кивка от американцев, чтобы обеспечить полный контроль над аэропортом Кабула", — сказал он.

Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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