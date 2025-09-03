Последние недели жизни ледяного гиганта: самый большой айсберг в мире может скоро исчезнуть

Айсберг А23а начал быстро таять / © British Antarctic Survey / Facebook

Спустя почти 40 лет после того, как он откололся от шельфового ледника Антарктиды, колоссальный айсберг , считавшийся одним из старейших и самых больших за всю историю наблюдений, наконец-то начал разрушаться в более теплых водах. Ученые предполагают, что он может полностью исчезнуть уже через несколько недель.

Об этом пишет Science Alert ссылаясь на анализ спутниковых снимков от мониторингового центра наблюдения Земли Copernicus.

В начале 2025 года этот «мега-айсберг» под названием A23a весил чуть меньше триллиона тонн и по размеру был в четыре раза больше Киева. Эта ледяная глыба была настоящим великаном, которому не было равных.

Путь ледяного великана

Айсберг A23a откололся от шельфового ледника еще в 1986 году, но почти сразу сел на мель в море Ведделла, где и оставался неподвижным более 30 лет. Лишь в 2020 году он наконец-то уволился, и, как и другие гиганты к нему, начал свое движение на север, дрейфуя так называемой «айсберговой аллеей» в Южную Атлантику с помощью мощного Антарктического циркумполярного течения.

В марте 2025 года он временно остановился на мелководье у отдаленного острова Южная Джорджия. Это вызвало беспокойство экологов, поскольку гигант мог перекрыть пути для кормления больших колоний пингвинов и обитающих на острове тюленей. К счастью, в конце мая айсберг снова двинулся дальше.

Сейчас ледяной гигант значительно уменьшился в размерах — он уже меньше половины своего первоначального объема, но все еще остается огромным. По последним данным, его площадь составляет около 1770 квадратных километров, а самая широкая часть – 60 километров.

Стремительное разрушение и будущее айсберга

В последние недели от A23a начали откалываться огромные обломки, площадь одного из них составляет 400 квадратных километров. Вокруг главной глыбы теперь плавают многочисленные более мелкие куски льда, многие из которых все еще достаточно большие, чтобы представлять опасность для судоходства.

Как рассказал физик-океанограф из Британской антарктической службы Эндрю Мэйджерс, айсберг «разрушается достаточно драматично», поскольку он дрейфует все дальше на север.

«Я бы сказал, что он очень быстро распадается. Он, в сущности, тает снизу. Вода здесь слишком теплая для того, чтобы она могла сохраниться. Он постоянно тает. Я ожидаю, что этот процесс усилится в ближайшие недели, и айсберг исчезнет», - отметил ученый.

Ученые были удивлены, как долго айсберг оставался целым, поскольку большинство таких глыб не выдерживают длинного дрейфа. Однако, как отмечает Мейджерс, айсберги «обречены» на исчезновение, как только покидают ледяную защиту Антарктиды.

Откалывание айсбергов является естественным процессом, но ученые бьют тревогу, ведь скорость, с которой Антарктида теряет огромную массу льда увеличивается, и, вероятно, это является следствием вызванных человеческой деятельностью климатических изменений.

Напомним, в Антарктике заметили уникальный айсберг , похожий на «сэндвич» из белого льда с синей прослойкой. Это явилось результатом замерзания талой воды в трещине ледника.