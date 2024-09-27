Последний аргумент Трампа в пользу его избрания: обещания окончить войну оказалось недостаточно

После встречи с Зеленским Трамп попытался напугать американцев глобальными последствиями победы Харрис на выборах.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в пятницу, 27 сентября, сообщил, что провел "прекрасную встречу" с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Он добавил, что в случае его победы на выборах в ноябре война между Украиной и Россией "завершится быстро".
Об этом пишет "Униан" со ссылкой на сообщение Трампа в его социальной сети Truth Social.
Но, возможно, Трамп решил, что уже слишком долго разыгрывает этот "предвыборный козырь", поэтому добавил в свое сообщение более серьезный аргумент в пользу своего избрания президентом.
"Если нет [если Трамп не победит – ред.], то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой. Харрис не смогла, и никогда не сможет завершить войну. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушение станут только хуже", – отметил Трамп.
Напомним, Трамп сказал, как нужно завершить войну в Украине. По словам кандидата в президенты США, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливого соглашения для всех".
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