Последний аргумент Трампа в пользу его избрания: обещания окончить войну оказалось недостаточно

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в пятницу, 27 сентября, сообщил, что провел "прекрасную встречу" с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Он добавил, что в случае его победы на выборах в ноябре война между Украиной и Россией "завершится быстро".

Об этом пишет "Униан" со ссылкой на сообщение Трампа в его социальной сети Truth Social.

Но, возможно, Трамп решил, что уже слишком долго разыгрывает этот "предвыборный козырь", поэтому добавил в свое сообщение более серьезный аргумент в пользу своего избрания президентом.

"Если нет [если Трамп не победит – ред.], то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой. Харрис не смогла, и никогда не сможет завершить войну. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушение станут только хуже", – отметил Трамп.

Напомним, Трамп сказал, как нужно завершить войну в Украине. По словам кандидата в президенты США, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливого соглашения для всех".

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