Последний еврей Афганистана покинул страну: чем интересна его история

В израильских СМИ отметили, что этой эвакуацией "завершилась история одной из старейших еврейских общин мира".

Последний еврей, живший в Афганистане, — 62-летний Зебулон Симантов покинул страну из-за опасений стать мишенью для террористов ИГИЛ.

Об этом сообщает Daily Mail.

62-летний Зебулон Симантов жил в полуразрушенной синагоге в Кабуле, выдержав десятилетия войны.

Ранее Зебулон утверждал, что ни за что не покинет родину.

"Я имел возможность бежать в США, но я не оставлю свой дом, хотя "Талибан" считает меня неверным, и в прошлом талибы пытались заставить меня перейти в ислам", — говорил он.

Израильско-американский бизнесмен Моше Кахане уговорил Зебулон уехать.

Мужчине удалось выбраться из Афганистана на автобусе, который специально за ним отправили и добраться до соседней страны. Какой именно, не сообщается. Оттуда он направится в Нью-Йорк, чтобы соединиться с членами своей семьи. Его эвакуацию организовали американо-израильский бизнесмен Моше Кахане и американский еврей Моше Маргаретт, который занимается спасением евреев, находящихся в странах, недружественных к евреям.

Кахане рассказал, что Симантов жил и при прежнем режиме талибов, однако недавно получил предупреждение о возможном похищении боевиками ИГИЛ.

Несколько лет он делил здание синагоги с другим евреем, Исааком Леви. Они были единственными евреями в Афганистане, но постоянно спорили и даже не разговаривали друг с другом. В 2005 году Леви умер.

Репортеры, которые на протяжении многих лет посещали Симантова, были вынуждены платить ему деньги за интервью. По словам журналистов, они увидели статного мужчину, который любил виски и смотрел афганское телевидение.

Он придерживался ограничений в питании евреев и руководил кебабным магазином, жил за счет пожертвований евреев за рубежом и подарков соседей.

В конце XIX века в Афганистане проживало около 40 тыс. евреев, многие из которых были персидскими евреями, которые сбежали от принудительного обращения из соседнего Ирана.

Упадок общины начался с оттока в Израиль после его создания в 1948 году. Господин Симантов рассказывал, что последние еврейские семьи оставили страну после вторжения советских войск в 1979 году.

В израильских СМИ отметили, что этой эвакуацией "завершилась история одной из старейших еврейских общин мира".

Ранее представитель талибов Сухайл Шахин в интервью Haaretz заявил, что ничего не знает о последнем афганском еврее, но пообещал, что новый режим не причинит вреда религиозным меньшинствам.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку