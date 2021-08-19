Последний еврей в Афганистане отказался от эвакуации: как отреагировали талибы

Забулон Симантов останется в Кабуле, чтобы ухаживать за последней синагогой в Афганистане.

Последний еврей, оставшийся в Афганистане, 62-летний Завулон Симантов отказался эвакуироваться из захваченной талибами страны, потому что ему не дали денег, чтобы закрыть долги. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на волонтеров, которые согласились организовать эвакуацию Симантова из Кабула.

Председатель стамбульского Альянса раввинов исламских государств Мэнди Читрик, который был одним из добровольцев спасательной миссии, сообщил изданию, что последний афганский еврей при приближении к Кабулу талибов заявил, что готов к эвакуации в Израиль, где с 1998 года проживает его семья. Но одновременно он попросил у волонтеров денег, чтобы погасить долги, которые накопились у него в Афганистане. Когда же получил отказ в этой просьбе, то объявил, что останется в Кабуле и в дальнейшем будет присматривать за единственной в стране синагогой, в которой он и проживает.

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Завулон Симантов стал последним евреем Афганистана в 2005 году, когда умер его конкурент по торговле коврами и драгоценностями Ицхак Леви. Конкуренция между двумя евреями была столь велика, что их конфликт возмутил талибов, которые правили страной до 2001 года. В 1998 году Леви и Симантова посадили в тюрьму из-за постоянных доносов друг на друга. Однако вскоре их выгнали оттуда, потому что противники постоянно дрались в камере и нарушали порядок в учреждении.

Представитель талибов Сухайл Шахин в интервью Haaretz заявил, что ничего не знает о последнем афганском еврее, но пообещал, что новый режим не причинит вреда религиозным меньшинствам. "В стране есть сикхи и индусы, и они могут практиковать свою религию", — заявил Шахин.

Напомним, представители террористического движения "Талибан" официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Так страна называлась в 1996-2001 годах, когда находилась под властью талибов.

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