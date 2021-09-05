Последний непокоренный штат Афганистана заявил о разгроме талибов

Силы сопротивления продолжают давать отпор группировке.

Боевики "Талибана", которые пытаются взять под контроль последние штат в Афганистане — Панджшер, потерпели поражение от фронта сопротивления.

Об этом сообщает афганский журналист и представитель фронта сопротивления Фахим Дашти, пишет издание "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что тысяча талибов, которые прорывались накануне вечером в северо-восточную часть Панджшер были блокированы и разгромлены.

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"На протяжении ночи и сегодняшнего утра (воскресенье — ред.) большая часть группировки была ликвидирована, взята в плен во время бегства и отступления местным населением с помощью сил сопротивления", — отмечает журналист.

Он заверил, что во всех частях штата ситуацию продолжают контролировать силы сопротивления талибам. Представители талибов пока не комментировали происходящее вокруг Панджшера в воскресенье, но они неоднократно на протяжении последних дней заявляли о том, что уже контролируют весь штат.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 000 боевиков.

Там вместе со своими людьми находится Ахмад Масуд, сын легендарного бойца сначала с Советским Союзом, потом — с "Талибаном", Шаха Масуда. К племенному сопротивлению присоединились и те афганские военные, кто еще не сдался талибам. На ультиматум сложить оружие в обмен на амнистию Ахмад Масуд не пристал. Ранее он заявлял, что готов как к переговорам, так и к вооруженному противостоянию. С припасами сопротивления, сообщают некоторые местные СМИ, уже помогает Таджикистан.

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