Последний полет: в Москве погиб экс-руководитель авиационного института, тесно сотрудничавший с Минобороны РФ

Бывший ректор Московского авиационного института погиб в результате несчастного случая, "упав с большой высоты" на лестнице вуза.

В среду, 21 сентября, в результате несчастного случая погиб бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу вуза.

В сообщении говорится, что 72-летний господин Геращенко "упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов". Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть.

Также читайте В России умер ученый, арестованный по подозрению в государственной измене

Сейчас идет формирование комиссии по расследованию этого факта. Подробности ЧП не сообщают.

Анатолий Геращенко занимал должность ректора МАИ в 2007-2015 годах. В последнее время он работал советником ректора.

Свою научную карьеру Геращенко делал в ряде институтов, известных своими тесными связями с Минобороны России. Он также был отмечен наградами российского правительства, в частности, медалью "За заслуги перед Отчизной".

Anatoly Gerashchenko, учитель и ex-rector Москвы Авиация Института, пробыл после falling down the stairs in institute pic.twitter.com/iXoJZc41SM — Russian Market (@runews) September 21, 2022

МАИ также является одной из ведущих научно-исследовательских организаций России, отвечающей за развитие авиационной техники и тесно связанной с министерством обороны.

Напомним, ранее в Приморском крае РФ директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, занимавшийся развитием транспортной авиации, выпал с катера на полном ходу и утонул.

Читайте также: