Последний полет: в Москве погиб экс-руководитель авиационного института, тесно сотрудничавший с Минобороны РФ

Бывший ректор Московского авиационного института погиб в результате несчастного случая, "упав с большой высоты" на лестнице вуза.
В среду, 21 сентября, в результате несчастного случая погиб бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу вуза.
В сообщении говорится, что 72-летний господин Геращенко "упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов". Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть.
Сейчас идет формирование комиссии по расследованию этого факта. Подробности ЧП не сообщают.
Анатолий Геращенко занимал должность ректора МАИ в 2007-2015 годах. В последнее время он работал советником ректора.
Свою научную карьеру Геращенко делал в ряде институтов, известных своими тесными связями с Минобороны России. Он также был отмечен наградами российского правительства, в частности, медалью "За заслуги перед Отчизной".
Anatoly Gerashchenko, учитель и ex-rector Москвы Авиация Института, пробыл после falling down the stairs in institute pic.twitter.com/iXoJZc41SM— Russian Market (@runews) September 21, 2022
МАИ также является одной из ведущих научно-исследовательских организаций России, отвечающей за развитие авиационной техники и тесно связанной с министерством обороны.
Напомним, ранее в Приморском крае РФ директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, занимавшийся развитием транспортной авиации, выпал с катера на полном ходу и утонул.
Читайте также: