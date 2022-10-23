Последний раз так было перед вторжением 24 февраля: Беларусь закрыла доступ к видео с камер на дорогах

В Беларуси впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полностью закрыли доступ к видео с камер видеонаблюдений на дорогах страны.

Об этом информирует белорусский Telegram-канал "Флагшток".

Как оказалось, картинка с камерами обновлялась один раз и показала оценку состояния дорожного покрытия на всех основных дорогах Беларуси. С самого начала доступ к камерам осуществлялся через сайт, однако после 24 февраля эта функция была отключена.

Кроме того, по данным издания, на последнем погодном сервисе, показывающем картинку с основных автомагистралей Беларуси, доступ к камерам исчез 20 октября.

Как отмечается, за более чем месяц до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Госпогранкомитет Беларуси также убирал доступ к камерам на въезде и выезде с белорусских пограничных переходов — тогда 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной.

По мнению "Флагштока", в Беларуси якобы идет подготовка к вторжению. Там привозятся понтонные мосты и тренируются части снабжения, в том числе военные медики. Параллельно с этим в Литве объявлены военные учения "Железный волк", а в Польше проходят учения "Пума".

Что происходит в Беларуси

Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

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Недавно Лукашенко заявил о создании совместной с Россией группировки войск, а 16 октября стало известно, что Российская Федерация начала опрокидывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

По данным белорусских СМИ, в стране идет скрытая мобилизация. Мужчины в Беларуси начали массово получать повестки с требованием явиться к военкоматам. В Минобороны РБ успокаивают, что повестки якобы раздают для "учета данных". Однако стало известно, что повестки рассылают, в частности, демобилизованным дембелям 5-й ССО в г. Марьина Горка. Их вызывают на военное собрание. Также есть данные о том, что повестки поступают бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также демобилизованным десантникам.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин заявил, российские оккупационные войска смогут снова пойти в наступление на Украину с территории Беларуси весной, поскольку враг успеет накопить силы и ресурсы. Он подчеркнул, что сейчас вероятность вторжения с территории Беларуси низкая.

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