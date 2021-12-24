Последний шаг в подавлении независимых СМИ: в Беларуси задержан журналист "Радио Свобода"

Издание признали экстремистской организацией.

Беларусь внесла "Радио Свобода" в правительственный реестр экстремистских организаций, а также арестовала журналистов.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 24 декабря.

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Силовики в масках ворвались в квартиру Олега Груздиловича – это журналист с 30-летним стажем и автор книги о взрывах в минском метро. Его обвиняют в действиях, грубо нарушивших общественный порядок. По этой статье могут быть приговорены к четырем годам тюрьмы.

За решетку также попали его коллеги Андрей Кузнечик и Игорь Лосик.

Этим летом белорусский режим провел десятки обысков в редакциях и квартирах журналистов. Под атакой оказались как "Радио Свобода", так и сотрудники телеканала Belsat, TUT.BY и ряд других СМИ. Часть из них была заключена в тюрьму. Другие уехали из Беларуси, чтобы продолжить работу.

Как сообщалось, 23 ноября в Беларуси признали "экстремистскими" Telegram-канал и социальные сети издания "Наша Ніва". Кроме того, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет опубликующим или переполнившим материалы издания.

В августе 2021 в Беларуси портал Tut.By, а также запущенный командой медиаресурс Zerkalo.io также признали "экстремистскими".

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