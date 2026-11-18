Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Associated Press

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Американские специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили представителей Украины и России, что нынешний раунд мирных переговоров может стать последней реальной возможностью достичь договоренности о завершении войны до изменения политического баланса в Вашингтоне. В частности, укрепление позиций демократов в Конгрессе США может привести к ужесточению политики в отношении Кремля и увеличению поддержки Украины.

Об этом сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговорного процесса.

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О чём Вашингтон предупредил Москву

По информации собеседников издания, американские переговорщики пытаются убедить Кремль в том, что нынешние условия для заключения мирного соглашения могут вскоре измениться. В частности, если демократы получат контроль над Конгрессом, Россия может столкнуться со значительно более жестким подходом со стороны американских законодателей.

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Изменение баланса сил в Вашингтоне может привести к усилению давления со стороны обеих партий на администрацию президента Дональда Трампа с требованием увеличить военную и финансовую помощь Украине. Кроме того, Конгресс может более активно контролировать контакты американской администрации с Москвой, в частности инициировать расследования и слушания по поводу деятельности спецпосланников.

Таким образом, американская сторона пытается донести до российского руководства, что возможность добиться уступок со стороны Вашингтона на нынешних условиях не будет бессрочной.

Россия не спешит отказываться от своих требований

В то же время последний раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, состоявшийся 10–11 ноября, не продемонстрировал готовности Кремля смягчить свою позицию. По данным источников Kyiv Independent, российская делегация настаивала на прежних требованиях и не проявляла особого интереса к обсуждению прекращения огня или других мер по деэскалации.

Главным препятствием по-прежнему остается территориальный вопрос. Москва продолжает требовать передачи ей неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей, угрожая добиваться их захвата военным путем.

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Несмотря на это, американские дипломаты продолжают убеждать Кремль воспользоваться нынешним дипломатическим окном возможностей, пока политическая ситуация в США не изменилась в пользу более жесткой политики в отношении России.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на последние оценки западных разведывательных служб отметило, что российский диктатор Владимир Путин не готов к серьёзным мирным переговорам по Украине и намерен продолжать войну как минимум до конца зимы.

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