Последний танец в 121 год: ушел из жизни человек, переживший две мировые войны

Ян Стинберг – старейший муж ЮАР / © Фото из открытых источников

Ян Стинберг, считавшийся старейшим мужчиной в Южной Африке, умер в новогодний день 2026 года, всего через несколько часов после празднования своего 121 дня рождения. Бывший могильник, рыболов и кедди на поле для гольфа скончался от нападения астмы в кругу семьи.

Об этом сообщило издание The Herald.

Стинберг, которого ласково называли Оом Джан, родился 31 декабря 1904 года в Мишнвейле, позже переехал в Колчестер, где прожил более полувека. Он пережил две мировые войны, эпоху апартеида и пандемию COVID-19.

В 2025 году, отвечая на вопрос о секрете своего долголетия, Стинберг рассказал:

"Бог - мой кислород и мой спаситель. Хотя я еще и курю. Курю с 14 лет - тогда я воровал сигареты".

Он также упоминал свой особый напиток: смесь трав, залитую горячей водой, которую он пил каждый день.

Ян Стинберг имел две дочери – Марию и Кэти, покойного сына Ханнеса, двух внуков и двух правнуков, а также четырех любимых собак и кошку. Он оставил глубокий след в жизни окружающих. Ронелл Ван Никерк, которая ухаживала за ним в течение 18 лет, отметила:

"Он был настоящим Божьим даром. Скромный и прекрасный человек, который всегда ценил заботу".

Мишель Браун, знакомая семье, отметила: "Оом Джан был невероятно скромным джентльменом, всегда элегантным, жизнерадостным и с любовью к животным". Лудо Минни добавила: "Когда мы проводили церемонию "Пожилой гражданин года", он всегда танцевал под нашу песню 'n lekker ou Jan'".

Похороны Яна Стинберга пройдут в субботу в Гкеберсе.

