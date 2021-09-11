Последний удар США в Афганистане: военные могли ошибочно ликвидировать работника гуманитарной миссии

В результате удара погибли 10 мирных жителей.

В конце августа беспилотник американских военных в Афганистане ликвидировал автомобиль. После чего произошел взрыв и погибли 10 мирных жителей. Видеоанализ показывает, что Соединенные Штаты, возможно, ошибочно попали в работника гуманитарной помощи, а не в бойцов "Исламского государства" в своем последнем ударе в Афганистане.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на The New York Times.

Пентагон заявил, что сорвал новое нападение, запланированный экстремистской группой "Исламское государство", ударом беспилотника "Жнивець" 29 августа — за день до того, как американские войска завершили свою 20-летнюю миссию в Афганистане.

Житель Кабула Аймал Ахмади заявил AFP, что в результате удара погибли 10 мирных жителей, в том числе и его маленькая дочь, племянники, племянницы и его брат Езмарая Ахмади, который управлял автомобилем, который был сбит после того, как он припарковался.

Издание The New York Times, анализируя кадры с камер безопасности, заявил, что американские военные увидели, как Ахмади и его коллега загружали канистры с водой, которых не хватало после распада правительства, поддерживаемого Западом.

По словам родственников погибшего, Езмарай Ахмади был инженером-электротехником в калифорнийской группе помощи и лоббирование Nutrition and Education International, и он сам был среди тысяч афганцев, которые подали заявку на переселение в США.

Представители США заявляют, что после удара беспилотника произошел сильный взрыв, который показал, что в транспортном средстве были взрывчатые вещества.

Но New York Times утверждает, что нет никаких доказательств еще одного взрыва.

Ранее Аймал Ахмади заявил AFP, что погибли 10 мирных жителей. Официальные лица США признали три смерти гражданского населения, но утверждали, что этот удар предотвратил новую смертельную атаку.

Более 71 000 афганских и пакистанских мирных жителей погибли непосредственно от войны, начатой США после терактов 11 сентября 2001 года. Число жертв резко возросло после того, как тогдашний президент Дональд Трамп ослабил правила ведения боевых действий в 2017 году.

Напомним, что в захваченном "талибами" Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс, который принадлежит авиакомпании катарских авиалиний.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку