Последний жест смертника: заключенный дал жуткий сигнал перед казнью

Смертная казнь в США / © Associated Press

Реклама

65-летний Грегори Ханта, который провел более трех десятилетий в камере смертников, казнен газообразным азотом. Его объявили мертвым в 18:26, но перед смертью он сделал жуткий жест — поднял большой палец и показал знак мира свидетелям.

Об этом сообщило издание Unilad.

Ханта осудили в 1990 году за жестокое убийство 32-летней Карен Лейн. Жертву нашли с 60 травмами тела после сексуального насилия и избиения. В течение лет он отрицал вину, но все апелляции были отклонены.

Реклама

Ханта осудили в 1990 году за жестокое убийство 32-летней Карен Лейн в 1988-м. Жертва погибла от многочисленных травм после сексуального насилия и избиения. Прокуроры утверждали, что преступник действовал из-за ревности.

Перед казнью Хант, который представлял себя в суде, безуспешно пытался отменить приговор, утверждая, что доказательства его вины сфальсифицированы. Апелляцию отклонили.

В 17:58 ему надели маску, через которую подавали азот. Уже через минуту он застонал, судорожно вдыхая, а в 18:26 его объявили мертвым.

Генпрокурор Алабамы Стив Маршалл заявил:

Реклама

«Сегодня вечером мы останавливаемся, чтобы поразмышлять о давно назревшем моменте справедливости для Карен Сандерс Лейн и для семьи, которая несла бремя ее потери в течение тридцати пяти лет. Карен была молодой женщиной, чья жизнь была украдена самым жестоким и бесчеловечным способом, который только можно представить.»

Хант — шестой смертник, казненный азотом. Первым был Кеннет Смит в 2024-м.

Смертная казнь в США

Смертная казнь в США остается легальным наказанием в 27 штатах, хотя в шести из них действуют моратории на исполнение смертных казней. На федеральном уровне смертная казнь также разрешена, в частности за военные преступления, но в 2021 администрация Джо Байдена ввела мораторий на ее исполнение.

В декабре 2024 года президент Байден заменил большинство федеральных смертных приговоров на пожизненное заключение, но в 2025 году новая администрация Дональда отменила мораторий и возобновила активное применение смертной казни на федеральном уровне.

Реклама

Ранее Европейский Союз выразил резкое осуждение Соединенным Штатам за использование азота в качестве метода исполнения смертной казни.