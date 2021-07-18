"Последняя капля": более 100 тысяч человек вышли на протесты против COVID-вакцинации во Франции

"Последняя капля": более 100 тысяч человек вышли на протесты против COVID-вакцинации во Франции

В акциях протеста по всей стране приняли участие 114 тысяч французов.

Во Франции в субботу, 17 июля, более 100 тысяч человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта".

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что отдельные марши со стороны ультраправых и ультралевых произошли в разных частях Парижа. Вблизи Лувра демонстранты скандировали: "Макрон, вон!", "Свобода", а также били металлическими ложками по кастрюлям.

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Кроме того, французы митинговали в Страсбурге, Лилле, Монпелье и других городах.

К субботним протестам присоединились активисты "желтых жилетов", ультраправые сторонники, медицинский персонал и роялисты.

Они осудили, в частности, решение правительства об обязательной вакцинации всех медицинских работников и требовании так называемого "health pass", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательном тесте или наличии антител после выздоровления от коронавируса.

Без документа французы не могут посещать рестораны и общественные места.

"Я никогда не сделаю прививку, — высказался 53-летний митингующий Бруно Окье, добавив, что готов забрать двух своих детей из школы, если вакцина от коронавируса станет обязательной для обучения. — Эти новые меры являются последней каплей".

Другой участник протестов, 28-летний руководитель магазина розничной торговли Люсьен, рассказал, что не является противником вакцины, однако считает, что каждый человек должен иметь право распоряжаться своим телом.

"Правительство заходит слишком далеко", — сказал мужчина, а его 26-летняя подруга Элизе добавила: "Я привита против дифтерии, столбняка и полиомиелита. Но вакцина против COVID-19 слишком экспериментальная".

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В Монпелье более тысячи человек двинулись к железнодорожному вокзалу, скандируя: "Свобода!" и держа плакат с надписью: "Наши дети — не морские свинки".

По данным французского Министерства внутренних дел, в общенациональных акциях протеста приняли участие 114 тысяч человек.

Ранее ремьер-министр страны Жан Кастекс призвал французов держаться вместе для преодоления кризиса. "Есть только одно решение: вакцинация", — заявил он, подчеркнув, что прививки "защищают и делают нас свободными".

Как сообщалось, с 17 июля полностью вакцинированные путешественники (которые получили две дозы) из любой страны могут въехать во Францию без теста.

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