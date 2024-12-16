"Последняя надежда на мир": Сийярто не дал наложить санкции на патриарха Кирилла и посла РФ Небезню

По его словам, ООН является "последним местом для проведения политических консультаций", и введение санкций против российского посла взорвало бы еще одну возможность для переговоров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что заблокировал попытку ЕС внести в санкционный список патриарха Русской православной церкви Кирилла и постпреда России при ООН Василия Небензю.

Как сообщает Magyar Hang, об этом министр заявил на состоявшейся 16 декабря пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций против России только после того, как добилась исключения пунктов, которые могли бы затронуть ее нефтеперерабатывающий сектор.

"Для нас это было важно, и поскольку нам удалось изъять из этого пакета санкций сумасшедшие идеи, мы не наложили вето на него", – сказал Сийярто.

Министр также высказал свою позицию по поводу санкций против Кирилла, которые Венгрия блокирует еще с 2022 года.

"Я считаю, что наложение санкций на церковных лидеров и чиновников нужно избегать любой ценой, потому что если мы не сможем говорить между собой по церковной линии, будет потеряна последняя надежда на мир", — подчеркнул он.

Также Сийярто подверг критике предложение наложить санкции на Василия Небензю, представителя России в ООН. По его словам, ООН является "последним местом для проведения политических консультаций", и введение санкций против российского посла взорвало бы еще одну возможность для переговоров.

Венгерский министр охарактеризовал такие инициативы как "сумасшедшие идеи", заявив, что Венгрия и дальше будет защищать возможность поддержания диалога даже в самых сложных условиях.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан считает, что Венгрия "открыла дверь" к содержательным переговорам о мире.