Никки Гейли, последняя соперница Дональда Трампа за выдвижение в президенты от Республиканской партии, собирается выиграть праймериз в Неваде во вторник, 6 февраля.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

"Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывшая губернатор Южной Каролины и экспосол США в ООН Никки Гейли – последняя соперница лидера Дональда Трампа за выдвижение в президенты собирается выиграть праймериз в Неваде. Однако это будет "пустая" победа, поскольку Трамп обеспечит все права штата. делегатов в отдельном соревновании в четверг", – сообщает Reuters.

Также ожидается, что президент США Джо Байден легко победит праймериз Демократической партии 6 февраля после того, как имел преимущество в первом конкурсе выдвижения от своей партии в Южной Каролине накануне.

"Для избирателей-республиканцев в Неваде основным кандидатом на выборах от Республиканской партии штата является лишь бывшая госпожа посол США Гейли. Поэтому она почти гарантированно выиграет, но эта победа ничего не даст, ведь только кандидаты, которые примут участие в отдельном республиканском кокусе 8 февраля, смогут бороться за 26 делегатов от штата на национальном съезде Республиканской партии в июле, когда партия официально выдвинет своего кандидата», – пишет Reuters.

Конкурирующую группу проводит дружественная к Трампу государственная партия, и только Трамп принимает участие в этом бюллетене, что почти наверняка гарантирует ему победу 8 февраля.

Избиратели могут участвовать как в республиканских праймеризах во вторник, так и в партийном собрании республиканцев в четверг.

Напомним, западные СМИ сообщают, что 45 президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Там пишут, что Трамп уже оказывает глубокое вредное влияние на американскую внешнюю политику. Да, по его поручению республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

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