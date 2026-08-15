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Последняя страна Европы разрешила женщинам возглавлять государство
Лихтенштейн изменил многовековые правила престолонаследия – теперь в будущем женщины смогут наследовать княжеский трон наравне с мужчинами.
Княжеский дом Лихтенштейна изменил правила престолонаследия: в будущем трон сможет унаследовать первенца независимо от пола. Таким образом страна отказывается от принципа, по которому преимущество отдавалось мужчинам.
Об этом сообщает Assosiated Press.
Об изменениях объявил наследный принц Алоиз в речи по случаю национального дня страны. По его словам, решение поддержали необходимые две трети членов княжеской семьи, обладающих правом голоса по таким вопросам.
Ранее в Лихтенштейне действовал принцип мужского первородства, согласно которому престол прежде всего переходил к старшему сыну. Теперь его заменят абсолютным первородством – наследником станет самый старший ребенок независимо от того, мальчик это или девочка.
В княжеском доме уточнили, что новые правила будут касаться только будущих потомков детей Алоиза и его жены, наследной принцессы Софи. Поэтому нынешний порядок престолонаследия пока не изменится.
Главой государства остается князь Ганс-Адам II. В то же время еще в 2004 году он передал большинство своих полномочий старшему сыну Алоизу, которому сейчас 58 лет.
Старший ребенок Алоиза - 31-летний принц Йозеф Венцель. Второй по старшинству является 29-летняя принцесса Мария Каролина.
Лихтенштейн – небольшое государство между Швейцарией и Австрией с населением около 40 тысяч человек. Монархия здесь имеет более широкие полномочия, чем в большинстве европейских стран: правящий князь может налагать вето на результаты референдумов, назначать судей и отправлять правительство в отставку.
Княжество долгое время сохраняло консервативные правила в отношении политических прав женщин. 1984 Лихтенштейн стал последней страной Европы, которая предоставила женщинам право голоса на общенациональных выборах.