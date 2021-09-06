Последняя труба легла на дно: в России заявили о завершении строительства "Северного потока-2"

Российский газопровод в обход Украины собираются запустить в ближайшие дни.
Газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, будет готов к запуску через несколько дней.
Об этом сообщает в понедельник, 6 сентября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По словам главы российского МИД, газопровод уже достроен и начнет работать через несколько дней.
По информации РИА "Новости", на дно Балтийского моря уже было положено последнюю трубу газопровода "Северный поток-2", впереди стыковки с немецкой и датской секций, затем пусконаладка.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что первые поставки газа по этому трубопроводу могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.
"Северный поток-2" имеет общую протяженность двух ниток 2460 км, его мощность 55 млрд куб. м газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области к балтийскому побережью Германии.
Напомним:
США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".
В то же время США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2"