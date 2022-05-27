Последняя возможность ротации без открытой мобилизации: Кремль готовит резервные батальоны для участия в войне в Украине

Группа Conflict Intelligence Team получила доступ к приказу Генерального штаба РФ от 11 мая, в котором говорится, чтобы в военных округах сформировали резервные батальоны из офицеров, контрактников и резервистов.
В частности, согласно приказу, военные округа должны подготовить резервные батальоны, которые будут отправлены на 30-дневное обучение на полигонах по всей территории России.
Об этом в интервью рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Он предположил, что это пополнение российской армии – это последняя возможность ротации для Кремля без открытой мобилизации. Левиев добавил, что речь идет ориентировочно о 60-70 батальонах, которые могут отправить на войну в Украину для замены потерявших боеспособность подразделений.
"Резервные батальоны могут быть сформированы из офицеров, контрактников, еще не участвующих в войне в Украине, а также резервистов, которых убедили подписать краткосрочный контракт", — сказал Левиев.
Напомним, как ранее сообщало командование Воздушных сил ВСУ, силы ВСУ в небе над Херсонщиной сбили российский истребитель.
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