Последователей секты нашли мертвыми после длительного поста для "встречи с Иисусом"

Людей, непрерывно голодавших в течение трех месяцев, обнаружили в лесу вблизи города Малинди в африканской стране Кении.

Лидер секты на западе Кении Пол Маккензи обвиняется в смерти четырех верующих, которым он приказал поститься, чтобы "встретиться с Иисусом". Еще 11 человек были спасены и доставлены в больницу, но некоторые из них отказались от еды и лекарства, заявив, что они полны решимости встретить свою судьбу.

Об этом сообщает кенийское издание Capital News.

Людей, непрерывно голодавших в течение трех месяцев, обнаружили в лесу вблизи города Малинди. Полиция опасается, что количество жертв может быть больше. Следователи получили информацию о массовой могиле в лесу, где могут быть другие последователи Маккензи, называющего себя пастором Международной церкви добрых новостей.

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"У нас есть сообщения о массовых захоронениях и о том, что есть больше людей, которые ушли в лес, чтобы молиться и поститься, мы хотим их спасти", — сказал Чарльз Камау, офицер уголовного расследования в Малинди.

После того, как четверо последователей секты умерли, главарь секты Пол Маккензи сдался в руки полиции и теперь находится под стражей.

В издании сообщили, что "пастора" уже арестовывали в прошлом месяце. Ему предъявили обвинения после того, как двое детей скончались от голода на глазах у своих родителей. Затем Маккензи отпустили под залог в 100 000 кенийских шиллингов (около 670 евро).

Напомним, ранее в африканской стране Кении в возрасте 99 лет скончалась Присцилла Ситиене, считающаяся старейшей ученицей начальной школы в мире.

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