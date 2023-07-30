Последствия атаки беспилотников на Москву: закрытый аэропорт и эвакуация людей

После атаки на город неустановленных беспилотников, в Москве аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

Режим "Ковер" введен в аэропорту Внуково. Самолеты больше не принимают, им приходится кружиться в воздухе. Посадку на вылет также прекратили.

Также идет эвакуация из комплекса "Москва-Сити" для проверки здания, сообщили в экстренных службах.

После атаки БПЛА на столицу РФ повреждена обшивка IQ-квартала в "Москва-Сити". Пострадало офисное помещение.

Также повреждены стекла соседней башни.

К тому же, по информации из социальных сетей, взрывной волной из офиса "Москвы-Сити" вынесло документацию Министерства цифрового развития, которое находится в комплексе IQ-квартал.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что мэр Москвы традиционно обвинил в атаке на город "украинские беспилотники".

Атака дронов по Москве

В понедельник, 24 июля, в Москве началась "бавовна". В 04:00 взрывы раздаются в разных районах города. Причиной взрывов якобы стала несуразная работа российской ПВО по зданиям горожан.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утренние взрывы в Москве. По его словам, в России все, кто занимаются безопасностью, готовы. Традиционно обвинили ВСУ в атаке в Министерстве обороны России. Отмечается, что якобы была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории города Москвы".

Тем временем "панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить беспилотник. Отмечается, что к месту удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки — менее 300 метров.

В свою очередь, напуганные жители Москвы пожаловались на атаку дронов. Москвичи жалуются, мол, не спали с 4 часов утра, а также – на большие клубки дыма в небе.

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев устроил очередную истерику из-за атаки беспилотников. Он пригрозил новыми "нестандартными ударами" по Украине. Он заявил, что есть места в Украине, по которым Россия еще не била, поэтому нужно не ждать, а атаковать их.

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