Последствия атаки на Иран: в МИД сообщили, выжили ли аятолла Хаменеи и президент Пезешкиан

По информации МИД Ирана, верховный лидер аятолла Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан остались живы после масштабного американо-израильского удара.

Аббас Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи / © скриншот с видео

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также президент государства Масуд Пезешкиан не пострадали в результате масштабной американо-израильской атаки . Высшее политическое руководство страны продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью американскому телеканалу NBC News.

Кто из руководства Ирана уцелел

По словам главы внешнеполитического ведомства, ключевые фигуры государства находятся в безопасности и контролируют ситуацию. В частности, в живых остались глава судебной власти, спикер парламента и секретарь Совета национальной безопасности.

Аббас Арагчи заверил, что весь государственный аппарат функционирует в штатном режиме, несмотря на беспрецедентное военное давление и попытки ликвидации верхушки.

«Насколько мне известно, да, они живы, и глава судебной власти тоже. Спикер парламента тоже. Все высокопоставленные чиновники живы и секретарь Совета национальной безопасности. Так что сейчас все на своих местах, мы справляемся с ситуацией, и все в порядке», — подчеркнул министр.

Потери среди должностных лиц

Несмотря на оптимистические заявления по поводу высшего руководства, глава МИД Ирана признал, что атака не прошла бесследно. Он подтвердил, что в результате американо-израильского удара действительно погибли некоторые иранские чиновники и военные командиры. Однако конкретные имена или точное количество жертв среди чиновников он пока не назвал.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и Соединенные Штаты нанесли масштабные удары на территории Ирана . Под прицелом оказался район Тегерана, где расположена резиденция аятоллы Али Хаменеи. Спутниковый снимок показывает разрушение в резиденции верховного лидера Ирана.

