Последствия блэкаута в Берлине: Германия срочно усиливает защиту критической инфраструктуры

В Германии приняли жесткий закон о защите критической инфраструктуры / © УНІАН

В четверг, 29 января, немецкий парламент принял закон, призванный оградить критическую инфраструктуру государства — энергосети , водоснабжения и больницы — от физических атак, киберугроз и природных катастроф.

Как сообщает издание Die Zeit, толчком к ускорению голосования стал поджог объектов энергосети в Берлине во время новогодних праздников.

Что изменится: бункеры и секретность

Новый закон Kritis-Dachgesetz вводит строгие требования для операторов критической инфраструктуры, обслуживающих более 500 тысяч человек .

Теперь они обязаны:

Засекретить данные: информация о точном расположении узлов сетей больше не будет доступна.

Усилить физическую защиту: установить более строгий контроль доступа на объекты.

Гарантировать автономность: обеспечить наличие резервных цепей снабжения и аварийных генераторов.

Проводить аудит: каждые 4 года делать масштабный анализ рисков и создавать планы устойчивости.

За какие-либо нарушения или сокрытие инцидентов грозят солидные штрафы.

Политический консенсус

За закон проголосовала правящая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ) вместе с правопопулистами из АдН.

Министр внутренних дел Александер Добриндт подчеркнул, что государство устанавливает четкие рамки.

"Мы делаем так, чтобы компании могли положиться на поддержку политики, но и экономика обязана защищать себя лучше", - пояснил министр.

Критика: «Дырявый щит»

Несмотря на значимость документа, его критикуют со всех сторон.

Промышленники (BDI) недовольны бюрократией и тем, что закон игнорирует новые угрозы — например, нет никаких правил защиты от дронов или проверки персонала на благонадежность.

Города возмущены порогом в 500 тысяч человек. Это означает, что инфраструктура меньших городов остается без обязательной усиленной защиты.

"Зеленые" (которые теперь в оппозиции) указывают на двойные стандарты: закон требует от частных компаний усилить защиту, но делает исключения для федеральных правительственных зданий.

«Мы все еще в милях от единого щита для нашей инфраструктуры», — заявил депутат Константин фон Ноц.

Закон еще должен пройти утверждение в Бундесрате (представительство федеральных земель), но бизнес призывает не медлить, ведь «время, потерянное в политических спорах, играет на руку врагам».

Напомним, поджог берлинской кабельной инфраструктуры в Германии считают актом терроризма и ищут виновных. Власти объявили вознаграждение до 1 млн евро за информацию, которая поможет найти виновных в диверсии в Берлине.