Последствия будут масштабными: США и Канада обсудили свои действия в случае российской агрессии против Украины

Последствия будут масштабными: США и Канада обсудили свои действия в случае российской агрессии против Украины

Энтони Блинкен и Мелани Жоли обсудили решительный ответ на российскую агрессию против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Департамента США.

Энтони Блинкен и Мелани Жоли обсудили решительный ответ на российскую агрессию против Украины.

Также руководители дипломатических ведомств США и Канады обсудили готовность союзников и партнеров "обеспечить масштабные последствия и серьезные потери для России в случае нападения на Украину".

Напомним:

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