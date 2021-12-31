Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Последствия будут масштабными: США и Канада обсудили свои действия в случае российской агрессии против Украины

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Последствия будут масштабными: США и Канада обсудили свои действия в случае российской агрессии против Украины

Associated Press

Энтони Блинкен и Мелани Жоли обсудили решительный ответ на российскую агрессию против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента США.

Энтони Блинкен и Мелани Жоли обсудили решительный ответ на российскую агрессию против Украины.

Также руководители дипломатических ведомств США и Канады обсудили готовность союзников и партнеров "обеспечить масштабные последствия и серьезные потери для России в случае нападения на Украину".

Напомним:

Читайте также:

Беседа Байдена и Путина: Россия разорвет отношения с США в случае введения санкций | Новости мира

Беседа Байдена и Путина: Россия разорвет отношения с США в случае введения санкций | Новости мира
Следующая публикация