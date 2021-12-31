Последствия будут масштабными: США и Канада обсудили свои действия в случае российской агрессии против Украины

Энтони Блинкен и Мелани Жоли обсудили решительный ответ на российскую агрессию против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента США.
Энтони Блинкен и Мелани Жоли обсудили решительный ответ на российскую агрессию против Украины.
Также руководители дипломатических ведомств США и Канады обсудили готовность союзников и партнеров "обеспечить масштабные последствия и серьезные потери для России в случае нападения на Украину".
Напомним:
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Президент США Джо Байден планирует 2 января 2022 телефоном пообщаться с Владимиром Зеленским. Это подтвердил и украинский президент.
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