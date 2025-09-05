Последствия глобального потепления: во Франции медузы остановили работу АЭС

Медузы забили системы охлаждения АЭС во Франции / © Думская

Аномально большая стая медуз дважды в месяц привела к остановке одного из ядерных реакторов на атомной электростанции «Палюэль» во Франции, что привело к уменьшению мощности на 2,4 гигаватта.

Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

"Производственный блок № 4 был безопасно остановлен оператором после попадания медуз в фильтры (предыдущие экраны и фильтровальные барабаны) помповой станции, расположенной в неядерной части объектов", - сообщили в компании EDF.

Почему так происходит

Атомная электростанция "Палюэль" расположена в Нормандии и является второй по величине во Франции. Она, как и многие другие прибрежные станции, использует морскую воду непосредственно из океана для охлаждения своих систем.

Теплые температуры и идеальные условия для размножения в Ла-Манше способствуют появлению больших роев медуз, которые легко попадают в водозаборные станции реакторов и забивают фильтры, что приводит к сбою в работе.

История атак медуз

Интересно, что это не редкий случай, когда медузы вызывали сбой в работе ядерного реактора. АЭС «Гравелин» во Франции столкнулась с подобной проблемой в прошлом месяце, а также в 1993 году, когда медузы забили ее систему охлаждения.

Подобные сбои из-за роев медуз также затрагивали другие прибрежные электростанции, в частности, в Торнесси в Шотландии 2011 года и Симане в Японии. Ученые прогнозируют, что такие события могут участиться из-за глобального потепления, появления инвазивных морских видов и чрезмерный лов рыбы.

