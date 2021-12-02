Последствия непогоды: почти неделю более 30 тысяч человек на севере Англии и Шотландии сидят без света

Британские метеорологи говорят, что такой непогоды в стране не было больше десятка лет.
Последствия шторма – почти неделю более 30 тысяч человек на севере Англии и Шотландии остаются без электричества.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Зимняя непогода накрыла королевство еще в прошлую пятницу, 26 ноября. Но ремонтные работы в некоторых районах до сих пор далеки от завершения. Мощные осадки, мокрый снег с градом и ураганным ветром повлекли за собой не только аварийные отключения электричества, но и оставили немало разрушений.
Напомним, накануне в Украине беды наделал мощный ветер, который валил деревья, бетонные столбы и обрывал линии электропередач.
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