Последствия непредсказуемы: из-за аварии танкеров РФ в Черном море погибают дельфины

В результате техногенной катастрофы, произошедшей из-за утечки нефтепродуктов из затопленных российских танкеров в Черном море, дельфины начали выбрасываться на побережье.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Это отдельная тема и системная проблема. Враг влиял на экосистему, флору и фауну и до этого достаточно серьезно. Мы имеем катастрофическую ситуацию с Кинбурнским орнитологическим заповедником. Непонятна ситуация с "Асканией-Нова", если брать исключительно экологию, и теперь ситуация еще хуже, как следствие техногенной катастрофы в Черном море. Уже есть видео, которые свидетельствуют о том, что на побережье начали выбрасываться дельфины", – сказал спикер.

Он добавил, что даже россияне, участвующие в ликвидации последствий аварии и уборке мазутного пятна в Керченском проливе, жалуются на плохое самочувствие.

"Мы даже до конца не понимаем, какие еще последствия этой катастрофы нас ждут", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук, напомнив, что экологи и другие природоохранные эксперты третий год подряд бьют тревогу из-за негативного влияния боевых действий на флору и фауну Черного моря.

Напомним, экологическая катастрофа в Черном море набирает обороты. Мазут после аварии российских танкеров в Керченском проливе достиг российского города Анапа, а сами нефтепродукты продолжают вытекать из затонувшего судна.

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