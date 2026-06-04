Удар по российскому корвету «Бойкий»: появились первые кадры пожара на корабле

Корвет "Бойкий" / © скриншот с видео

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В Сети появилось видео, на котором зафиксированы последствия поражения российского корвета «Бойкий» Балтийского флота РФ, находившегося на ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода.

Видео опубликовал Telegram-канал «Досье шпиона».

На опубликованных кадрах видно масштабный пожар на пришвартованном корабле.

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Над судном поднимаются густые клубы черного дыма, а часть корпуса охвачена огнем.

Также сообщается о по меньшей мере одном погибшем в результате удара. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Опубликованное видео стало одним из первых визуальных свидетельств последствий атаки на российский военный корабль.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» опубликовал видео, на котором зафиксирована атака на корвет «Бойкий» в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга.

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По информации украинских военных, операцию провели операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

Целью атаки стал корвет «Бойкий» проекта 20380 — носитель управляемого ракетного вооружения, который с февраля 2026 года находился на плановом ремонте в сухом доке имени Велещинского на территории Кронштадтского морского завода.

Напомним, поражение российского корвета «Бойкий» в сухом доке Кронштадтского морского завода может иметь для РФ долгосрочные последствия. Речь идет не только о возможном выводе из строя самого корабля, но и о блокировании ремонтных мощностей Балтийского флота.

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