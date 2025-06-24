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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Последствия ударов США по Ирану: американская разведка опровергла заявления Трампа и Гегсета

По оценке разведки США, иранские запасы обогащенного урана уцелели после ударов по ядерным объектам.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Иранский ядерный объект

По данным разведки США, американским военным не удалось уничтожить иранские запасы обогащенного урана

Предварительная оценка американской разведки свидетельствует, что удары армии США по трем ядерным объектам Ирана в прошлые выходные не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом свидетельствует предварительная оценка разведки США, с которой ознакомились.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

Эта оценка, о которой ранее не сообщалось, была подготовлена разведывательным управлением Пентагона. Она основывается на анализе боевых повреждений, проведенном Центральным командованием США после американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Анализ повреждений объектов и влияния ударов на ядерные амбиции Ирана продолжается и может измениться, когда появится больше разведывательных данных. Однако предварительные выводы противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью и полностью уничтожили» иранские объекты по обогащению урана. Министр обороны Пит Гегсет также заявлял, что ядерные амбиции Ирана «были уничтожены».

Два источника, знакомых с оценкой, сообщили, что запасы иранского обогащенного урана попали после ударов США, а один из собеседников издания отметил, что «центрифуги в основном цели».

«Следовательно, оценка [американской разведки — ред.] состоит в том, что США отбросили их назад максимум на несколько месяцев», — добавил он.

Издание отмечает, что Белый дом признал существование такой оценки, но заявил, что не согласен с ней.

Напомним, США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране, вызвав панику в Кремле , поскольку это указывает на то, что Америка готова участвовать в масштабных конфликтах. Кремль обеспокоен, ведь американская атака, вероятно, показала неэффективность иранской системы ПВО, предоставленной, в частности, и Россией.

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