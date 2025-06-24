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Последствия ударов США по Ирану: американская разведка опровергла заявления Трампа и Гегсета
По оценке разведки США, иранские запасы обогащенного урана уцелели после ударов по ядерным объектам.
Предварительная оценка американской разведки свидетельствует, что удары армии США по трем ядерным объектам Ирана в прошлые выходные не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Об этом свидетельствует предварительная оценка разведки США, с которой ознакомились.
Об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники.
Эта оценка, о которой ранее не сообщалось, была подготовлена разведывательным управлением Пентагона. Она основывается на анализе боевых повреждений, проведенном Центральным командованием США после американских ударов по ядерным объектам Ирана.
Анализ повреждений объектов и влияния ударов на ядерные амбиции Ирана продолжается и может измениться, когда появится больше разведывательных данных. Однако предварительные выводы противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью и полностью уничтожили» иранские объекты по обогащению урана. Министр обороны Пит Гегсет также заявлял, что ядерные амбиции Ирана «были уничтожены».
Два источника, знакомых с оценкой, сообщили, что запасы иранского обогащенного урана попали после ударов США, а один из собеседников издания отметил, что «центрифуги в основном цели».
«Следовательно, оценка [американской разведки — ред.] состоит в том, что США отбросили их назад максимум на несколько месяцев», — добавил он.
Издание отмечает, что Белый дом признал существование такой оценки, но заявил, что не согласен с ней.
Напомним, США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране, вызвав панику в Кремле , поскольку это указывает на то, что Америка готова участвовать в масштабных конфликтах. Кремль обеспокоен, ведь американская атака, вероятно, показала неэффективность иранской системы ПВО, предоставленной, в частности, и Россией.