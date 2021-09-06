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Последствия урагана "Ида" в США: стихия убила до 63 человек, почти 600 тысяч жителей Луизианы остаются без света

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Последствия урагана "Ида" в США: стихия убила до 63 человек, почти 600 тысяч жителей Луизианы остаются без света

Associated Press

По данным Национальной метеорологической службы США, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд.

По меньшей мере 63 человека погибли в США в результате мощных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида".

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в штате Луизиана через неделю после того, как ураган обрушился на США, почти 600 тысяч человек остаются без электроэнергии в домах. Также в данном штате зафиксировали 13 летальных случаев, связанных с ураганом и его последствиями.

Еще 50 человек погибли на северо-востоке США.

По данным Национальной метеорологической службы США, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд в 10 см и составило 18 см. Кроме того, "Ида" привела к значительному повышению уровня рек в средней Атлантике и Новой Англии.

Напомним:

Ураган "Ида" превратил жизнь американцев в выживание

Ураган "Ида" превратил жизнь американцев в выживание
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