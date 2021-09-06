Последствия урагана "Ида" в США: стихия убила до 63 человек, почти 600 тысяч жителей Луизианы остаются без света

Последствия урагана "Ида" в США: стихия убила до 63 человек, почти 600 тысяч жителей Луизианы остаются без света

По данным Национальной метеорологической службы США, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд.

По меньшей мере 63 человека погибли в США в результате мощных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида".

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в штате Луизиана через неделю после того, как ураган обрушился на США, почти 600 тысяч человек остаются без электроэнергии в домах. Также в данном штате зафиксировали 13 летальных случаев, связанных с ураганом и его последствиями.

Еще 50 человек погибли на северо-востоке США.

По данным Национальной метеорологической службы США, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд в 10 см и составило 18 см. Кроме того, "Ида" привела к значительному повышению уровня рек в средней Атлантике и Новой Англии.

Напомним:

На прошлой неделе американский президент Джо Байден побывал в Луизиане и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида".

и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида". На сегодня "Ида" — один из сильнейших ураганов в истории США, река Мисисиппи под ее напором даже ненадолго изменила направление движения. Сразу в нескольких штатах до сих пор действует объявленное из-за нее чрезвычайное положение.

Сразу в нескольких штатах до сих пор действует объявленное из-за нее чрезвычайное положение. А климатологи тем временем предупреждают, рекордный ливень вполне возможно уже скоро побьет другой, еще более рекордный.

Ураган "Ида" превратил жизнь американцев в выживание

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