Последствия войн 1990-х годов и не только: что известно о насилии в отношении женщин на Западных Балканах

В Сербии в этом году 27 женщин были убиты в результате нападений на гендерной основе. Активисты в Косово говорят, что насилие против женщин является "чрезвычайным состоянием национального масштаба".

На всех Западных Балканах женщин преследуют, насилуют, избивают и убивают. Зачастую это делают их партнеры. Это устойчиво консервативный регион, с давней традицией доминирования мужчин, но проблема возросла после войн 1990-х годов, после политического, экономического и социального кризиса, продолжавшегося после окончания конфликтов.

Об этом сообщает AP.

Женские группы на всех Западных Балканах организовали протесты, чтобы привлечь внимание общественности к насилию и требовать действий. Также были созданы линии помощи и приюты для женщин. Активистки обвиняют власть в нерешительных действиях по защите женщин и противодействию культуре безнаказанности.

Насилие над женщинами в Боснии

В статье отмечается, что в августе 2023 года общественность в Боснии и в регионе была в шоке, когда в городе Градацац мужчина убил женщину выстрелом в голову в прямом эфире в Instagram. Убийца был бывшим партнером жертвы. За последние 10 лет в Боснии с населением в 3,3 млн человек было убито 65 женщин, еще пятеро пережили попытки убийства.

Большинство стран Западных Балкан приняли законы и нормативные акты для борьбы с насилием в отношении женщин, однако активисты утверждают о непоследовательности исполнения законов. Например, Босния – одна из первых стран, ратифицировавшая Стамбульскую конвенцию Совета Европы о насилии в отношении женщин. Тем не менее, эта проблема только обострилась, сообщила Ваня Маканович из Автономного женского центра в Сербии.

"Мы подписали все соответствующие международные декларации, резолюции и конвенции, но их применения вызывают сомнения. Слишком много людей все еще воспринимают (домашнее) насилие как личную проблему, личное дело двух людей. Они не понимают, что это социальная проблема", – отметила Маканович.

В этом контексте одна из главных проблем в Боснии – мягкие приговоры за насилие и убийство женщин. Только один убийца был приговорен к 40 годам заключения по делу, где жертвой была женщина.

Насилие в отношении женщин в Косово

Похожая ситуация с насилием в отношении женщин и в Косово. Там после изнасилования 11-летней девочки пятью нападающими в 2022 году вспыхнули уличные протесты с требованием безопасности для женщин, что привело к отставке начальника полиции. Позже в том же году граждане протестовали из-за двух убийств в Приштине. Там 63-летнюю учительницу географии убил топором ее муж. Еще одну женщину, которая была беременна, выследил возле больницы перед родами и убил ее муж.

Всего с 2000 года в Косово с населением в 2 млн человек партнеры или мужья убили 66 женщин. И только один преступник был приговорен к пожизненному заключению.

Маканович считает, что проблема частично состоит в том, что "институции не несут ответственности" и отсутствуют последствия за ошибки в рассмотрении дел. Это отпугивает женщин от обращения к государству за помощью.

Меры по противодействию насилию над женщинами на Западных Балканах

После всплеска насилия и убийств женщин, в 2017 году Сербия начала внедрять специальный закон для углубления сотрудничества между ведомствами, принятия немедленных мер против нападающих и создания местных рабочих групп по предотвращению насилия.

В Косово Министерство юстиции рассылало текстовые сообщения, чтобы предупредить о насилии и призывать женщин сообщать о нападениях. Тамошние чиновники публично призывали усилить наказание для преступников и критиковали прошлую практику.

Несколько лет назад Босния приняла закон о предотвращении домашнего насилия, и власти пообещали сделать больше.

"Но в обществах, переживших войны, где экономика и институции потерпели крах, и где этнические, политические и социальные разногласия часто подпитываются властью, а не противостоят ей, одних только правовых изменений недостаточно, говорят эксперты", – отмечается в статье.

Весна Станоевич, управляющая сетью безопасных домов для женщин в Сербии, считает, что насилие сохраняется и будет продолжаться.

"Бывает, что мы принимаем женщин, которых избили так, что они не могут ходить, двигать головой, которые пришли после больницы, которые собираются рожать, имеют травмы живота. Где они (нападающие) этому научились? Кто является образцом для наших детей? Мы должны воспитывать, а мы (общества), очевидно, этого не делаем", – отметила Станоевич.

По ее словам, сейчас в приютах, которыми руководит организация, находятся более 40 женщин и детей.

"За 32 года своей работы я не видела, чтобы уровень насилия уменьшился. Иногда больше, иногда меньше, но в общем всегда есть", – добавила Станоевич.

Кстати, в Конго более 100 женщин заявили о сексуальном насилии со стороны сотрудников ВОЗ, работавших там во время вспышки лихорадки Эбола. Организация выплатила потерпевшим женщинам по 250 дол.

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