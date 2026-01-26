Экономика РФ / © Getty Images

В России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ведомстве отмечают, что на фоне повышения налога на добавленную стоимость и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения финансовые аналитики прогнозируют закрытие до 30% компаний в секторе малого и среднего бизнеса.

«Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Так, в краткосрочной перспективе государство получит дополнительные налоговые поступления, однако в итоге потеряет гораздо больше — закрывающийся бизнес не платит налогов вообще», — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.

«Пока пропаганда рассказывает, как Россия „устойчиво выдерживает санкции“ и рисует „путинское экономическое чудо“, на самом деле экономика все больше истощается», — резюмировали в ЦПИ.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин расширил свои территориальные аппетиты на фоне катастрофической ситуации с финансами и живой силой.

Мы ранее информировали, что Россия повышает тарифы в оккупации, чтобы залатать дыры в бюджете.