Последствия войны в Украине выходят за пределы Европы: глава Еврокомиссии предупредила мир об угрозе голода

Последствия войны в Украине выходят за пределы Европы: глава Еврокомиссии предупредила мир об угрозе голода

По ее словам, война Кремля в Украине угрожает продовольственной безопасности всему миру.

Агрессия президента России Владимира Путина против Украины имеет последствия далеко за пределами Европы.

Так считает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Выступая на Европейском гуманитарном форуме, фон дер Ляен призвала Россию к миру. По ее словам, война Кремля в Украине угрожает продовольственной безопасности по всему миру.

"Украина – житница мира. Только Украина обеспечивает более половины поставок пшеницы Мировой продовольственной программы. Такие страны, как Сомали, полностью полагаются на Украину и Россию в импорте пшеницы. Эта война дополняет и без того ужасную ситуацию. Потому что наш мир до сих пор разрушен слишком многими конфликтами, от Сирии до Йемена, от Сахеля до Эфиопии, от Афганистана до Мьянмы", — сказала фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС внесет 2,5 миллиарда евро на решение проблемы дефицита продовольствия в мире.

"ЕС, крупнейший в мире гуманитарный донор, продолжает наращивать свою поддержку с 2,5 миллиарда евро до 2024 года, чтобы помочь регионам, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности", – сказала она и пообещала, что ЕС подготовит ряд специальных мер для увеличения производства продуктов питания в Европе.

Фон дер Ляен предупредил мировое сообщество об угрозе вступления в новую эпоху голода во многих частях света.

Ранее сообщалось, что нападение России на Украину повлекло за собой резкий рост цен на пшеницу в мире, что усиливает и без того высокие цены на продукты питания.

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