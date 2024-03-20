Послов ЕС возмущает "компромисс" по свободной торговле с Украиной — Politico

В частности, во Франции заявили, что солидарность с Украиной не должна происходить "ценой излишней дестабилизации" европейских рынков.

Послы Евросоюза не смогли одобрить решение о продлении мер либерализации торговли для Украины еще на год, угрожая испортить саммит, во время которого речь пойдет о возобновлении планов политической, военной и экономической поддержки Киева.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

"Это нежелательный поворот накануне саммита ЕС 21 марта, где лидеры хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, поскольку она противостоит двухлетней агрессионной войне России, заботясь о том, чтобы не разозлить влиятельных избирателей, в том числе фермеров, которые могут повлиять на июньские выборы ", — говорится в материале.

Компромисс, достигнутый между переговорщиками из Европейского Совета, Европарламента и Еврокомиссии, расширит ограничения на импорт, чтобы охватить четыре дополнительных сельскохозяйственных продукта, и потребует от исполнительной власти ЕС действовать скорее в случае резкого роста импорта.

"К счастью для Киева, участники переговоров ЕС также решили не продлевать базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов, чтобы включить 2021 год, когда импорт из Украины в ЕС был значительно меньше. Но это была красная линия для Парижа", — говорится в сообщении. материале.

Так, министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что "соглашение все еще не такое, как ожидалось", добавив, что солидарность с Украиной не должна происходить "ценой чрезмерной дестабилизации" европейских рынков.

"Во время отдельного голосования законодатели торгового комитета Европарламента пришли к компромиссу. Однако решение проголосовать застало некоторых законодателей врасплох, поскольку им обычно приходится ждать утверждения послов. Существует риск того, что институтам придется вернуться за стол переговоров, если послы, которые вновь соберутся на следующей неделе, решат внести изменения в текст документа. Хотя последняя предварительная неудача усложняет процесс, участники переговоров все еще надеются, что мероприятия будут согласованы до истечения их срока действия в начале июня", — пишет издание.

Напомним, Франция поддержала ограничение украинского импорта. Париж вместе с Варшавой призвали к продлению ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. По мнению евродипломатов, такой шаг грозит срывом переговоров по продлению свободного доступа к рынку ЕС для украинских товаров.

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