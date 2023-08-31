Послов России и Беларуси пригласили на вручение Нобелевской премии: что известно о возмутительном решении

Послов России и Беларуси снова пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевской премии 2023 года в Стокгольме. В прошлом году их не было из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Нобелевский фонд.

Что еще известно

Известно, что пять из шести Нобелевских премий присуждаются в Стокгольме ежегодно после выдвижения, который держится в секрете в течение следующих 50 лет. Нобелевскую премию мира вручают в Осло, где проходят отдельные торжества.

В Нобелевском фонде сообщили, что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии, будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре. Примечательно, что в прошлом году фонд оставил без внимания послов России и ее союзника Беларуси.

Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между теми, кто имеет разные взгляды, сокращается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем наши приглашения отпраздновать и понять Нобелевскую премию и важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", – сказал в заявлении Видар Хельгесен, исполнительный директор Нобелевского фонда.

Нынешних лауреатов объявят в начале октября. Торжественные церемонии награждения состоятся 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Отметим, Международное бюро мира (IPB) объявило о своем намерении номинировать на Нобелевскую премию мира 2024 три организации, которые помогают отказчикам от военной службы. Среди них и "Украинское движение пацифистов", основавшее в 2019 году одиозный деятель и пророссийский пропагандист Руслан Коцаба.

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