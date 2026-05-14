- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
Послу РФ в Будапеште устроили жесткий разговор из-за ударов по Закарпатью: что заявили
МИД Венгрии вызвал российского посла из-за обстрела Закарпатья. На встрече призвали немедленно остановить войну и сесть за стол переговоров.
Венгрия официально выразила протест России из-за атаки беспилотников на Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. В четверг, 14 мая, посла РФ в Будапеште Евгения Станиславова вызвали в Министерство иностранных дел для предоставления объяснений.
Об этом сообщает агентство Associated Press .
Как прошла встреча в Венгрии с послом РФ — подробности
Сообщается, что встреча российского дипломата с главой венгерского МИД Анитой Орбан длилась менее 30 минут. После завершения разговора министерша заявила, что действия Москвы недопустимы, учитывая угрозу для этнических венгров в Украине.
«Я сказала российскому послу, что для Венгрии совершенно неприемлемо, что они сейчас атакуют Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство. Я подчеркнула, что Россия должна сделать все для немедленного прекращения огня и мирного и продолжительного завершения войны как можно скорее», — написала Анита Орбан.
Кроме требования прекратить обстрелы, на встрече говорили о том, что нужно как можно быстрее начать мирные переговоры и закончить войну. Российское посольство пока никак не прокомментировало результаты этого разговора.
Венгрия вызвала посла РФ — последние новости
Напомним, во время российской воздушной атаки 13 мая ударные беспилотники долетели даже в Закарпатскую область. Моменты взрывов зафиксировали вблизи Свалявы.
Кроме того, взрывы прогремели в Ужгороде — впервые с начала полномасштабной войны.
Поэтому из-за этого Венгрия вызвала посла РФ. Причиной этого является волнение Будапешта о компактном проживающем в регионе венгерском нацменьшинстве.