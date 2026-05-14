Послу РФ в Будапеште устроили жесткий разговор из-за ударов по Закарпатью: что заявили

Венгрия

Венгрия официально выразила протест России из-за атаки беспилотников на Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. В четверг, 14 мая, посла РФ в Будапеште Евгения Станиславова вызвали в Министерство иностранных дел для предоставления объяснений.

Об этом сообщает агентство Associated Press .

Как прошла встреча в Венгрии с послом РФ — подробности

Сообщается, что встреча российского дипломата с главой венгерского МИД Анитой Орбан длилась менее 30 минут. После завершения разговора министерша заявила, что действия Москвы недопустимы, учитывая угрозу для этнических венгров в Украине.

«Я сказала российскому послу, что для Венгрии совершенно неприемлемо, что они сейчас атакуют Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство. Я подчеркнула, что Россия должна сделать все для немедленного прекращения огня и мирного и продолжительного завершения войны как можно скорее», — написала Анита Орбан.

Кроме требования прекратить обстрелы, на встрече говорили о том, что нужно как можно быстрее начать мирные переговоры и закончить войну. Российское посольство пока никак не прокомментировало результаты этого разговора.

Напомним, во время российской воздушной атаки 13 мая ударные беспилотники долетели даже в Закарпатскую область. Моменты взрывов зафиксировали вблизи Свалявы.

Кроме того, взрывы прогремели в Ужгороде — впервые с начала полномасштабной войны.

Поэтому из-за этого Венгрия вызвала посла РФ. Причиной этого является волнение Будапешта о компактном проживающем в регионе венгерском нацменьшинстве.

