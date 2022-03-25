"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?" – Зеленский эмоционально обратился к премьер-министру Венгрии

Украинский президент подчеркнул, что массовые убийства, о которых напоминает мемориал на набережной в Будапеште, теперь повторяются в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвал венгерского лидера не колебаться с принятием решений по санкциям, когда в Украине российские оккупанты занимаются массовыми убийствами.

Об этом он говорил в четверг, 24 марта, в своем обращении к Европейскому Совету.

Выражая благодарность за поддержку странам Евросоюза, Зеленский остановился, когда заговорил о Венгрии. После короткой паузы он обратился к премьер-министру этой страны Виктору Орбану с эмоциональным призывом раз и навсегда решить, на чьей стороне Венгрия.

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Зеленский заметил, что много раз был в венгерской столице и посещал мемориал жертв Холокоста – символические ряды обуви на набережной Дуная.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь — сходи на свою набережную, посмотри на ту обувь и ты увидишь, как массовые убийства могут повториться. Это сегодня делает Россия. Та же обувь — в Мариуполе. Там такие же люди — взрослые и дети, и дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет", — говорил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Виктор Орбан сейчас не должен сомневаться, а принимать решение как лидер суверенного государства.

"Ты колеблешься — вводить санкции или нет. Колеблешься, пропускать оружие или нет. Торговать с Россией или нет. Нет времени колебаться, пора уже решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка. Мы верим в твой народ, в Европейский союз", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Венгрия отказалась поставлять оружие Украине даже на фоне российского вторжения,

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