Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России: когда они будут приняты

Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России: когда они будут приняты

Это решение послов ЕС является формальным, чтобы заработать его должен утвердить Совет ЕС.

Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России.

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Об этом 30 июня на в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям против России, как и ожидалось. Они должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел ЕС 12 июля. #Украина #Крым", — написал он.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 30, 2021

Стоит отметить, что решение послов ЕС после саммита ЕС носит формальный характер, чтобы оно начало действовать нужно, чтобы его утвердил Совет Евросоюза.

Напомним, 25 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении экономических санкций против России еще на пол года.

Санкции против России были введены ЕС в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Они направлены прежде всего на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ. С тех пор каждые полгода Евросоюз пересматривает это решение, но из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией, продолжает их действие.

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