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Посматривал на дверь и топтался: на рождественскую службу, где был Путин, больше никого не пустили (фото, видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
549
Время на прочтение
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Посматривал на дверь и топтался: на рождественскую службу, где был Путин, больше никого не пустили (фото, видео)

Фото: российская пропаганда

В 2022 году Путин находился в этом храме в окружении людей.

Российский диктатор Владимир Путин настолько боится своего окружения, что на рождественскую службу в Благовещенский собор в Кремле больше никого не пустили.

Кадры одинокого Путина в храме показали российские пропагандисты.

На видео, опубликованных российскими пропагандистами, видно, как диктатор одиноко стоит во время службы. На кадрах виден только священник, отправляющий службу.

Российский диктатор на видео чувствует себя явно неуверенно — от топчется на месте и смотрит на дверь храма, будто хочет уйти оттуда.

В Сети вспомнили, что в 2022 году до начала полномасштабной войны против Украины Путин был в этом же соборе в окружении людей.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что он боится встречаться со своими олигархами из-за якобы угрозы заразиться гриппом или COVID-19.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также сообщал, что Путин смертельно болен. Также западные СМИ писали, что диктатор панически боится покушения на свою жизнь.

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Дата публикации
Просмотры
549
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