"Посмотри на себя, с*ка, в зеркало": россиянка в лифте набросилась на свою дочь (видео 18+)

В России мать агрессивно набросилась на дочь прямо в лифте.
В российском Краснодаре, в лифте жилого дома, мать набросилась на свою дочь из-за неаккуратной прически – таскала ее за волосы, избивала об зеркало, душила и обзывала нецензурными словами.
Видео опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
"Посмотри на себя, с*ка, в зеркало внимательно, тварь", — кричала разъяренная женщина.
По словам соседей, в семье есть двое детей – мальчик и девочка. Родители регулярно избивают девочку, о судьбе мальчика пока ничего не известно.
Полиция производит проверку.
Осторожно! Видео содержит сцены насилия (18+).
Напомним, россиянка использовала кота в одежде младенца для совершения преступлений (видео).
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