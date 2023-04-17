"Посмотри на себя, с*ка, в зеркало": россиянка в лифте набросилась на свою дочь (видео 18+)

В России мать агрессивно набросилась на дочь прямо в лифте.

В российском Краснодаре, в лифте жилого дома, мать набросилась на свою дочь из-за неаккуратной прически – таскала ее за волосы, избивала об зеркало, душила и обзывала нецензурными словами.

Видео опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

"Посмотри на себя, с*ка, в зеркало внимательно, тварь", — кричала разъяренная женщина.

По словам соседей, в семье есть двое детей – мальчик и девочка. Родители регулярно избивают девочку, о судьбе мальчика пока ничего не известно.

Полиция производит проверку.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия (18+).



Напомним, россиянка использовала кота в одежде младенца для совершения преступлений (видео).

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