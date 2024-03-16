"Посмотрите на Одессу": Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей Джонсону

Польский премьер призывает как можно скорее принять помощь Украине.

Глава правительства Польши Дональд Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей Соединенных Штатов Майку Джонсону из-за обстрела Одессы.

Также читайте В США прогнозируют мрачные сценарии войны в Украине — The Washington Post

Об этом говорится в сообщении Туска в социальной сети X (Twitter).

"Посмотрите на Одессу, господин Джонсон! Сколько еще аргументов вам нужно, чтобы принять решение?", — обратился польский премьер.

Таким образом, польский премьер обратился к Джонсону с призывом как можно скорее принять законопроект о помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Палате представителей Конгресса США назвали дедлайн для одобрения помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили, что не против размещения иностранных войск в Украине.

Читайте также: