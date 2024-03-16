"Посмотрите на Одессу": Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей Джонсону

Польский премьер призывает как можно скорее принять помощь Украине.
Глава правительства Польши Дональд Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей Соединенных Штатов Майку Джонсону из-за обстрела Одессы.
Об этом говорится в сообщении Туска в социальной сети X (Twitter).
"Посмотрите на Одессу, господин Джонсон! Сколько еще аргументов вам нужно, чтобы принять решение?", — обратился польский премьер.
Таким образом, польский премьер обратился к Джонсону с призывом как можно скорее принять законопроект о помощи Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что в Палате представителей Конгресса США назвали дедлайн для одобрения помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили, что не против размещения иностранных войск в Украине.
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