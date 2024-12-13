Посол Франции ответил, продолжит ли страна поставки Украине дальнобойных ракет SCALP

Франция продолжает поставлять Украину дальнобойные ракеты SCALP и поддерживает удары по военным целям на территории России.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Гаэль Весьер в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, мы продолжаем предоставлять ракеты SCALP. У нас их не так много, и мы должны закупить еще, поэтому на это нужно определенное время. Это также усложняется тем, что мы должны обеспечить надлежащую защиту нашей страны. Но мы делаем все, что можем, и мы отправляем в Украину новые французские ракеты SCALP, Великобритания поставляет Storm Shadows, а американцы – ATACMS", — заявил посол.

Отвечая на вопрос об использовании французского оружия для ударов по России, посол отметил, что военные объекты на территории России являются легитимными целями украинской армии.

"У нас не было никакой "красной линии" в этом вопросе, и военные цели на территории России являются легитимными. Украина имеет право нацеливаться на российские военные мощности, потому что это сумасшедшая ситуация, когда россияне могут атаковать Украину с территории России, а Украина не может устранить эту угрозу. Это было бы несправедливо", - отметил посол.

Напомним, Дания ускоряет предоставление Украине новых артсистем.

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