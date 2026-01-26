ТСН в социальных сетях

Посол Франции объяснил позицию насчет миротворцев в Украине

Франция считает, что Россия не может диктовать Украине условия по иностранному контингенту во время мирных переговоров.

Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Посол Франции объяснил позицию насчет миротворцев в Украине

Французский посол заявил, что решение пригласить миротворцев или иностранные войска является суверенным правом Украины, и Москва не может этому препятствовать.

У Российской Федерации нет никаких правовых или политических оснований выдвигать требования Украине относительно того, может ли она приглашать иностранные войска на свою территорию.

Такую позицию высказал посол Франции в Украине Гаэль Весьер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он озвучил это мнение, комментируя возможную реакцию европейских партнеров в случае, если Москва попытается подвергнуть сомнению присутствие международного военного контингента в Украине во время предстоящих мирных переговоров.

По словам дипломата, решение пригласить союзнические силы исключительно суверенное право украинского государства.

«Ни одна страна, в частности Россия, не может диктовать условия суверенной Украине. Если Киев принимает решение пригласить партнеров для размещения войск, это полностью отвечает его суверенным полномочиям, и оснований для возражений не существует», — отметил Весьер.

Он также отметил, что в случае попыток использовать этот вопрос в качестве повода для срыва договоренностей о прекращении огня ответственность за блокирование переговорного процесса ляжет именно на российскую сторону.

По мнению французского посла, ключевые и сложные темы безопасности должны обсуждаться в формате прямых переговоров с участием Украины, России, стран Европы и Соединенных Штатов.

Напомним, ранее чиновники в ЕС сообщили, что в Украину могут прибыть от 15 до 30 тысяч западных миротворцев. Основную часть сил предоставят Франция и Великобритания, Турция будет обеспечивать безопасность Черного моря.

Также Министерство национальной обороны Турции объяснило условия, при которых страна готова направить войска в Украину в составе миротворческих сил.

