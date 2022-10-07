Посол Индонезии в ОАЭ заявил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20: что говорят в ОП

Есть вероятность, что Зеленский может посетить встречу лидеров саммита G20 в ноябре.

В Офисе президента опровергли заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, который сообщил якобы о согласии российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского посетить саммит G20.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ.

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По его словам, это решение будет зависеть от "различных обстоятельств", однако есть вероятность, что Зеленский может посетить встречу лидеров саммита G20.

"Окончательное решение о поездке еще не принято. Есть вероятность, что президент туда поедет. Пока речь идет только об этом", — отметил чиновник.

Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина

Индонезия заявила о готовности организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского президента-террориста Владимира Путина во время саммита G20 в ноябре.

Стоит отметить, что президент Индонезии лично вручил Зеленскому приглашение на саммит G20, однако глава государства еще размышляет, ехать ли на G20. Он подчеркнул, что его участие в мероприятии зависит от присутствия там главы Российской Федерации.

В то же время в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российский президент Владимир Путин согласился принять участие в саммите G20. Формат участия пока неизвестен. Как пояснили в дипломатическом ведомстве РФ, он будет "зависеть от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии".

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