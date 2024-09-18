Посол Ирана в Ливане остался без глаза после взрыва пейджера

Состояние дипломата настолько критично, что требует возвращения в Иран для дальнейшего лечения.

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и получил серьезные ранения другого в результате взрыва пейджера во время серии таких инцидентов, которые произошли во вторник, 17 сентября.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника в Революционной гвардии Ирана.

В сообщении говорится, что состояние иранского дипломата настолько критично, что требует возвращения в Иран для дальнейшего лечения.

После ранения посла срочно доставили в больницу Бейрута с перевязанным глазом и запятнанной кровью рубашкой.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил нападение и в ходе переговоров со своим ливанским коллегой выразил готовность Тегерана передать посла и других раненых для дальнейшей помощи, если это необходимо.

По сообщениям Ирана, двое охранников Амани также получили ранения, поскольку у них тоже были пейджеры. Один из них сказал, что устройства выпустили звук за 10 секунд до взрыва, что побудило некоторых проверить их, что привело к серьезным травмам.

Как ранее сообщалось, пейджеры, по-видимому, были специально модифицированы для создания "хирургических взрывов". Атака была направлена на ключевую уязвимость в операциях "Хезболла" — связь между ее членами. Лидер "Хезболлы" Гасан Насралла недавно ограничил использование мобильных телефонов из-за опасений израильского шпионажа, сделав пейджеры основным способом связи группы.

У боевиков "Хезболли" одновременно взорвались пейджеры в карманах

Напомним, израильский "Моссад" не подтверждают свою причастность к инцидентам с пейджерами, однако и официальный Ливан, и "Хезболла" обвиняют в этом именно их.

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