Посол Израиля о помощи Украине: "Слова Зеленского не отражают полную картину"

В Израиле заявили, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отражают полную картину".

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, мол, Тель-Авив оказывает немалую гуманитарную помощь Украине. В частности, речь идет о психологической поддержке.

Об этом израильский дипломат сказал в интервью РБК-Украина.

"О военной помощи — единственное, что могу сказать: слова президента о том, что Израиль не оказывает Украине никакой военной помощи, не отражают картину полностью", — заявил Бродский.

По словам посла Израиля, с самого первого дня войны Израиль "глубоко вовлечен в усилия помочь Украине". В частности, речь идет о гуманитарной помощи.

"В этом смысле Израиль оказывает колоссальную помощь Украине. По некоторым вопросам даже больше, чем другие страны. Например, в вопросе психологической помощи. Израиль из-за своей истории сталкивается с этими проблемами не первый год, а десятилетия... И Израиль этим опытом очень активно делится буквально с первого дня войны. И в Офисе президента это знают", – отметил дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

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