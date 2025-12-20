Посол Израиля в России рассказал, что может быстро разрушить путинскую экономику

Как разрушить экономику РФ / © ТСН.ua

Реклама

Если мировые цены на нефть снизятся на $10–15, российская экономика может испытать катастрофические последствия.

Об этом в эфире Эспрессо заявил израильский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации в 2003–2006 годах Аркадий Мил-Ман, ныне возглавляющий программу по изучению России в израильском институте национальной безопасности.

Все показатели российской экономики снижаются. Если цена на нефть снизится на 10 долларов, на 15 долларов, российская экономика развалится в течение двух-трех месяцев, у них просто не осталось денег.

Реклама

Это все в руках Трампа — нажать на увеличение нефти на Саудовскую Аравию, на Эмираты; в самой Америке добывать больше и продавать; тем странам, покупающим российскую нефть, Китаю или Индии, например, запретить покупать и наложить на них такие санкции, которые в итоге приведут к тому, что Россия не сможет продавать нефть, ей придется самой пить эту нефть.

Вот и все, на этом все закончится», — объяснил Мил-Ман.

Дипломат также подчеркнул, что серьезной ошибкой администрации президента США Дональда Трампа является убеждение, что диктатор Путин действительно стремится к миру.

«Трамп пока не принимает эти меры. Почему — непонятно. Нет у нас четкого понимания и объяснения, почему Трамп считает, что если он этого не применит, Россия хочет мира и согласится.

Реклама

Более того, Трамп все время повторяет, что Путин желает достичь мира. И это большая ошибка, потому что Путин не хочет достичь ни одного мира», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили третью российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море.

Мы ранее информировали, что в Желтом море у берегов Китая легли в дрейф уже пять танкеров, на борту которых находится 3,4 миллиона баррелей российской нефти.