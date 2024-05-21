Посол назвал две красные линии Китая по поводу войны в Украине

Для Китая в войне РФ против Украины есть две красные линии. Одна из них – применение ядерного оружия.

Об этом рассказал посол Украины в Китае Павел Рябикин в материале РБК-Украина.

"Если уж попытаться определить "красную линию", то, думаю, это действительно применение ядерного оружия ", – говорит он.

В частности, эксперт напомнил, что российский словесный "ядерный шантаж" 2022 года утих именно после того, как Китай заявил не только о недопустимости использования ядерного оружия, но и угроз его использования.

Посол считает, что применение ядерного оружия может заставить Китай вмешаться, поскольку это не ложится на миротворческую риторику Пекина.

Еще одна красная линия

Еще одной красной линией является выход войны за пределы Украины, что может спровоцировать дестабилизацию региона и затронуть другие страны.

"Чем большее количество стран будет участвовать в войне, тем выше риск применения ядерного оружия", — прогнозирует Рябикин.

Он продолжает, что Россия боится Китая и зависит от него.

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"Если же Пекин отвернется от Кремля и начнет поддерживать Киев – Москве будет нелегко. Тогда же врагу придется искать новых торговых партнеров ", – говорится в сообщении.

В таком случае, оккупантам, вероятно, придется стать в глухой обороне и забыть о любых наступлениях, или настаивать на срочных переговорах.

"За два года Россия совершила тысячи преступлений – Бучанская трагедия, ядерный шантаж, подрыв дамбы Каховской ГЭС, обстрел гражданской инфраструктуры, убийство мирных жителей, женщин и детей – ничто из этого не поколебало взаимодействие Пекина с Москвой. Именно поэтому я бы не тешил себя напрасными" иллюзиями, а выходил бы из реалий», – добавил посол.

Напомним, Китай считает, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших и призывает не дискредитировать его "обычные" отношения с Россией.

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