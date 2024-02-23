Посол отреагировал на инцидент с украинским зерном на польской железной дороге: "Безнаказанность неприемлема"

Он подчеркнул, что правовое государство в таких случаях решительно и бескомпромиссно.

На польской железной дороге совершено очередное правонарушение в отношении украинского зерна, которое направлялось в Германию. Так, в Дорогуске злоумышленники открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на колею высыпан рапс.

Об этом написал посол Украины в Польше Василий Зварыч.

По словам дипломата, посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем.

"Безнаказанность неприемлема. Преступники, презирающие и уничтожающие чужое имущество, должны предстать перед законом. Правовое государство, которым является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно", — подытожил он.

Напомним, в Польше прямо на пути высыпали рапс из украинских вагонов-зерновозов.

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